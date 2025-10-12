Israele | ostaggi liberi prime ore lunedì
15.18 Un portavoce del governo israeliano ha dichiarato che il rilascio degli ostaggi inizierà nelle prime ore di lunedì. Si prevede che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano rilasciati contemporanemente. Lo riporta Haaretz. Israele si aspetta che i 20 ostaggi vengano consegnati alla Croce Rossa e poi trasferiti in Israele. Il Forum delle famiglie degli ostaggi rende noto che a partire dalla mezzanotte Piazza degli Ostaggi sarà aperta e trasmetterà il rilascio in diretta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
