Israele | ostaggi liberi prime ore lunedì

12 ott 2025

15.18 Un portavoce del governo israeliano ha dichiarato che il rilascio degli ostaggi inizierà nelle prime ore di lunedì. Si prevede che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano rilasciati contemporanemente. Lo riporta Haaretz. Israele si aspetta che i 20 ostaggi vengano consegnati alla Croce Rossa e poi trasferiti in Israele. Il Forum delle famiglie degli ostaggi rende noto che a partire dalla mezzanotte Piazza degli Ostaggi sarà aperta e trasmetterà il rilascio in diretta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

