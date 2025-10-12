Israele | Rilascio ostaggi inizierà alle prime ore di lunedì | Dopo il loro ritorno distruggeremo tutti i tunnel | I camion con gli aiuti entrano a Gaza
Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha fatto sapere che, a partire dalla mezzanotte, Piazza degli Ostaggi sarà aperta al pubblico e trasmetterà in diretta il rilascio dei rapiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La nave con aiuti umanitari fermata da Israele, a bordo l'attivista messinese Antonio Mazzeo: appello-video per il rilascio
Israele, sciopero per chiedere il rilascio degli ostaggi: manifestazioni e strade bloccate
Striscia di Gaza, Israele sciopera per dire basta alla guerra e per il rilascio degli ostaggi, le famiglie: «Netanyahu, la responsabilità di riportarli a casa è tua»
Radio1 Rai. . Domani in Egitto l'ufficializzazione dell'accordo di pace. Attesa in Israele per il rilascio delle persone ancora nelle mani di Hamas, che potrebbe partire già stanotte. Ieri, a Tel Aviv, applausi per Witkoff, Kushner e Ivanka Trump. Fischi quando l'in - facebook.com Vai su Facebook
Perché Israele non libererà Marwan Barghouti: “Rilascio approvato da USA, cancellato all’ultimo”. L’Idf completa la prima fase dei ritiro da Gaza, via alle 72 ore per la liberazione degli ostaggi - X Vai su X
Israele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri - "Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Da iltempo.it
Gaza, Israele: «Ostaggi forse rilasciati stasera». Negoziati in corso, Hamas vuole Barghouti libero - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Riporta leggo.it