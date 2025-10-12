Israele prepara operazione Blue Shield 6 | pronto lo scudo per la visita lampo di Trump

È entrata nella prima fase in Israele la gigantesca operazione di sicurezza 'Scudo Blu 6' per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti, previsto lunedì mattina per le 9,20 ora locale (le 8,20 in Italia). Sarà la prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, l'ultima volta risale al 2017, durante il primo viaggio internazionale da presidente del precedente mandato. All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv già sventolano le bandiere americane accanto a quelle del Paese ospite. Il programma della visita lampo. La visita lampo del presidente americano inizierà con una breve cerimonia: Trump sarà accolto dal presidente di Israele Isaac Herzog, dal premier Benyamin Netanyahu con la moglie Sara, dal leader dell'opposizione Yair Lapid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

