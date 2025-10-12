Israele prepara operazione Blue Shield 6 | pronto lo scudo per la visita lampo di Trump
È entrata nella prima fase in Israele la gigantesca operazione di sicurezza 'Scudo Blu 6' per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti, previsto lunedì mattina per le 9,20 ora locale (le 8,20 in Italia). Sarà la prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, l'ultima volta risale al 2017, durante il primo viaggio internazionale da presidente del precedente mandato. All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv già sventolano le bandiere americane accanto a quelle del Paese ospite. Il programma della visita lampo. La visita lampo del presidente americano inizierà con una breve cerimonia: Trump sarà accolto dal presidente di Israele Isaac Herzog, dal premier Benyamin Netanyahu con la moglie Sara, dal leader dell'opposizione Yair Lapid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: israele - prepara
Gaza, Israele prepara prima operazione di terra nel centro della Striscia
Gaza, Israele prepara la prima offensiva di terra nel centro della Striscia. Nuova strage di civili in fila per gli aiuti: «Almeno 25 morti»
Israele accusa Hamas: "Ha tagliato i contatti". E prepara l'espansione delle operazioni militari
Hamas: «Il disarmo? Fuori discussione». Israele si prepara al ritorno degli ostaggi - X Vai su X
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump. Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Di Micol Flam Vai su Facebook
Arriva Trump, in Israele scatta l'operazione Scudo blu - E' entrata nella prima fase in Israele la gigantesca operazione di sicurezza 'Scudo Blu 6' per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti, previsto lunedì mattina per le 9,20 ora locale (le 8,20 in ... Segnala ansa.it
Video. Attacco aereo distrugge tende a Gaza, Israele prepara nuova operazione - Attacchi aerei israeliani hanno colpito Gaza centrale giovedì mattina presto, distruggendo un campo per famiglie sfollate vicino all'ospedale Al- it.euronews.com scrive