Israele | Ostaggi liberi lunedì mattina Netanyahu | Inizia il percorso di guarigione ma restiamo vigili Domani il vertice per la tregua | chi ci sarà – La diretta

Open.online | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per l’inizio della fase uno del piano di pace proposto da Donald Trump fra Israele e Hamas. Domani, lunedì 13 ottobre, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la firma della tregua a Sharm el Sheikh, in Egitto. Poche ore prime, ma questo è ancora da confermare, potrebbero essere liberati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del gruppo di miliziani palestinesi. E proprio in vista del vertice egiziano, le diplomazie di Usa e Paesi arabi sono al lavoro per limare gli ultimi nodi irrisolti dell’accordo e accogliere i leader di tutto il mondo. L'articolo Israele: «Ostaggi liberi lunedì mattina». 🔗 Leggi su Open.online

