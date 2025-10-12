Israele nella notte la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente | A Gaza la guerra è finita il cessate il fuoco reggerà

Tgcom24.mediaset.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele nella notte la liberazione degli ostaggi trump vola in medioriente a gaza la guerra 232 finita il cessate il fuoco regger224

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, nella notte la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

In questa notizia si parla di: israele - notte

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Italia-Israele: Azzurri vincono 5-4 in una notte folle di qualificazione

Israele, le famiglie degli ostaggi accampate davanti a casa di Netanyahu: "Per loro potrebbe essere l'ultima notte"

israele notte liberazione ostaggiIsraele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri - "Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Riporta iltempo.it

israele notte liberazione ostaggiHamas ha terminato di radunare tutti gli ostaggi israeliani ed è pronto a liberarli, secondo Al Jazeera - Una fonte di Hamas ha detto ad Al Jazeera che tutti i 20 ostaggi israeliani ancora vivi sono stati radunati e sono pronti per essere liberati. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Notte Liberazione Ostaggi