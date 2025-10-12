Israele nella notte la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente | A Gaza la guerra è finita il cessate il fuoco reggerà

Hamas: "Liberazione in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, nella notte la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Italia-Israele: Azzurri vincono 5-4 in una notte folle di qualificazione

Israele, le famiglie degli ostaggi accampate davanti a casa di Netanyahu: "Per loro potrebbe essere l'ultima notte"

"In carcere in Israele sembrava un film di nazisti. Urlavano sia di giorno che di notte. La cella era per 5 e ci stavamo in 15. Non ci hanno mai dato da bere. Il trattamento era disumano" (Silvia Severini, a bordo della Global Sumud Flotilla) #propagandagaza #pr - facebook.com Vai su Facebook

La notizia e’ rivoluzionaria. L’accordo di #pace firmato nella notte tra #Palestina, o meglio #Hamas, e #Israele e’ storico. Finalmente la liberazione degli #ostaggi di entrambe le parti e il ritiro dell’#Idf. E ora non cominciamo a mettere i puntini sulle i, o a fare dei - X Vai su X

Israele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri - "Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Riporta iltempo.it

Hamas ha terminato di radunare tutti gli ostaggi israeliani ed è pronto a liberarli, secondo Al Jazeera - Una fonte di Hamas ha detto ad Al Jazeera che tutti i 20 ostaggi israeliani ancora vivi sono stati radunati e sono pronti per essere liberati. Da ilpost.it