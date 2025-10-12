Israele | Il rilascio degli ostaggi inizierà alle prime ore di lunedì | Presi d' assalto dai palestinesi i primi camion di aiuti entrati a Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Anp: pronti a collaborare con Trump e Blair per il futuro di Gaza. Tel Aviv: "Dopo il ritorno degli ostaggi distruggeremo tutti i tunnel". I familiari trasmetteranno in diretta il rilascio dei rapiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele il rilascio degli ostaggi inizier224 alle prime ore di luned236 presi d assalto dai palestinesi i primi camion di aiuti entrati a gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Il rilascio degli ostaggi inizierà alle prime ore di lunedì" | Presi d'assalto dai palestinesi i primi camion di aiuti entrati a Gaza

In questa notizia si parla di: israele - rilascio

La nave con aiuti umanitari fermata da Israele, a bordo l'attivista messinese Antonio Mazzeo: appello-video per il rilascio

Israele, sciopero per chiedere il rilascio degli ostaggi: manifestazioni e strade bloccate

Striscia di Gaza, Israele sciopera per dire basta alla guerra e per il rilascio degli ostaggi, le famiglie: «Netanyahu, la responsabilità di riportarli a casa è tua»

israele rilascio ostaggi inizier224Israele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri - "Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina". Si legge su iltempo.it

israele rilascio ostaggi inizier224Gaza, Israele: «Ostaggi forse rilasciati stasera». Negoziati in corso, Hamas vuole Barghouti libero - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Rilascio Ostaggi Inizier224