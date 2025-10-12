Il viceministro degli Esteri israeliano, Sharren Haskel, ha affermato a Sky News che Hamas potrebbe iniziare a liberare gli ostaggi già stasera. «Penso che Hamas potrebbe addirittura iniziare a rilasciarli stasera. Quindi, prima del previsto. Lo speriamo davvero. Sappiamo che c'è stata un’enorme pressione su Hamas, compresi due paesi come il Qatar e la Turchia, che hanno i mezzi per fare pressione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Israele: "Hamas potrebbe liberare ostaggi già stasera". Vance: "Siamo sul punto di riportarli a casa"