Israele | Hamas potrebbe liberare gli ostaggi già stasera | Dopo loro ritorno distruggeremo tutti i tunnel | I camion con gli aiuti entrano a Gaza
Dopo la tregua già rientrati 500mila palestinesi. I fondamentalisti frenano sulla "tutela straniera" e sul disarmo totale: "Assurdo pensare che lasceremo la Striscia". Si ipotizza il coinvolgimento del genio militare italiano per lo sminamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele e Hamas si preparano al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, dopo il cessate il fuoco. Significa che la guerra a Gaza è finita e la pace è all'orizzonte? È bello crederci, ma per ora è improbabile.
La firma dell'accordo di tregua fra Israele e Hamas non fa cessare presidi e proteste a Genova: nella serata di venerdì 10 ottobre 500 manifestanti hanno risposto alla chiamata indetta dal Calp
Israele: "Hamas potrebbe liberare ostaggi già stasera". Netanyahu: "Noi siamo pronti" - Israele: "Hamas potrebbe liberare ostaggi già stasera" Il viceministro degli Esteri israeliano, Sharren Haskel, ha affermato a Sky News che Hamas potrebbe iniziare a liberare gli ostaggi già stasera. Scrive msn.com
Gazza, Hamas sta radunando ostaggi da liberare. Ma annuncia: “No al disarmo totale” - Tempistiche del rilascio – Secondo una fonte citata dalla Cnn, la liberazione degli ostaggi ancora a Gaza potrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì, ... Segnala pupia.tv