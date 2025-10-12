Israele avvistato squalo di 5 metri ad Ashkelon vicino alla riva chiuse tutte le spiagge il bagnino | Uscite subito dall' acqua - VIDEO
Il comune di Ashkelon, tra Gaza e Tel Aviv, ha annunciato la chiusura delle spiagge dopo che i bagnini hanno avvistato uno squalo Uno squalo di circa 5 metri è stato avvistato ad Ashkelon, a 54 km a sud di Tel Aviv e a 20 km da Gaza. Il bagnino ha lanciato l'allarme, richiamando tutti i bagna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: israele - avvistato
Israele, sopravvissuto al massacro del 7 ottobre, si toglie la vita: «Perdonatemi, non ce la faccio più». Aveva visto uccidere le tre donne più importanti della sua vita - facebook.com Vai su Facebook
Israele escluso dai Mondiali di ginnastica: niente visto per la delegazione - X Vai su X
Italia, una vittoria folle! Batte 5-4 Israele al 91', ma che paura. E che errori (2 autogol)... - 000 posti, Israele gioca con il lutto al braccio per ricordare le vittime dell'attentato terroristico (rivendicato da Hamas) ... Scrive gazzetta.it
Italia brividi e follia, soffre ma batte Israele 5-4 - Un'Italia da pazzi, come dice con sincerità Gattuso, resta aggrappata alla speranza dei Mondiali con una vittoria piena di brividi per 5- Come scrive ansa.it