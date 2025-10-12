Israele avvistato squalo di 5 metri ad Ashkelon vicino alla riva chiuse tutte le spiagge il bagnino | Uscite subito dall' acqua - VIDEO

Il comune di Ashkelon, tra Gaza e Tel Aviv, ha annunciato la chiusura delle spiagge dopo che i bagnini hanno avvistato uno squalo Uno squalo di circa 5 metri è stato avvistato ad Ashkelon, a 54 km a sud di Tel Aviv e a 20 km da Gaza. Il bagnino ha lanciato l'allarme, richiamando tutti i bagna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele avvistato squalo di 5 metri ad ashkelon vicino alla riva chiuse tutte le spiagge il bagnino uscite subito dall acqua video

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, avvistato squalo di 5 metri ad Ashkelon vicino alla riva, chiuse tutte le spiagge, il bagnino: "Uscite subito dall'acqua" - VIDEO

