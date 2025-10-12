Isole Faroe Repubblica Ceca 2-1 l’incredibile sogno di qualificarsi per il Mondiale dopo 3 vittorie consecutive!

La modesta selezione delle Isole Faroe, che non ha mai disputato la fase finale di un Mondiale o di un Europeo, ha incredibilmente riacceso il suo sogno Lo ha fatto con una vittoria storica per 2-1 contro la Repubblica Ceca allo stadio Torsvollur di Torshavn, un risultato che ha fatto eco in tutta Europa e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

