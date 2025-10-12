Isola d' Elba recuperano una tartaruga ferita in mezzo al mare e la mettono in salvo
Nel pomeriggio dell’11 ottobre, l’equipaggio della barca a vela Malic (Lisa, Matteo, Gioia e Angiolo) ha trovato una tartaruga marina Caretta caretta, in evidenti difficoltà e che poi è risultata ferita, al largo di Portoferraio. Filomena, così i velisti hanno chiamato lo sfortunato animale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
