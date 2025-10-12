islamofobo per dovere civile cerno inchioda la sinistra pro islam che vuole sharia e burqa in italia

Succede che il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha avuto la trovata di dare dell'islamofobo a Tommaso Cerno. Il direttore de Il Tempo risponde in questo video. Questa polemica surreale lanciata da chi vuole le donne col burqa e la Sharia spinge a pensare che essere islamofobi, oggi in Italia, è un dovere civile: ecco perché. Islamofobo per dovere civile. L'editoriale di @Tommasocerno https:t.co21qy6iv4UO #12ottobre #islam #gaza #propal #cerno #iltempoquotidiano — IL TEMPO (@tempoweb) October 12, 2025 . 🔗 Leggi su Iltempo.it

