Islamofobo per dovere civile Cerno inchioda la sinistra pro Islam che vuole Sharia e burqa in Italia
Succede che il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha avuto la trovata di dare dell'islamofobo a Tommaso Cerno. Il direttore de Il Tempo risponde in questo video. Questa polemica surreale lanciata da chi vuole le donne col burqa e la Sharia spinge a pensare che essere islamofobi, oggi in Italia, è un dovere civile: ecco perché. Islamofobo per dovere civile. L'editoriale di @Tommasocerno https:t.co21qy6iv4UO #12ottobre #islam #gaza #propal #cerno #iltempoquotidiano — IL TEMPO (@tempoweb) October 12, 2025 . 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: islamofobo - dovere
Islamofobo per dovere civile. L'editoriale di Tommaso Cerno
Ai compagni dico: sono Islamofobo per dovere civile https://iltempo.it/opinioni-e-commenti/2025/10/12/news/tommaso-cerno-editoriale-oggi-islamofobo-per-dovere-civile-44517357/… via @IlTempo_official - X Vai su X
Islamofobo per dovere civile - Con un post acerbo quanto il suo cognome, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, appunto, esacerbando i toni del ... Si legge su iltempo.it