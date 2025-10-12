Io sono Farah cancellata? I fan chiedono risposte | l’ombra di una sospensione definitiva

Dopo settimane di silenzio, torna a far discutere il caso di “Io sono Farah”, la soap turca che aveva conquistato il pubblico di Canale 5 e che da mesi è sparita dal palinsesto. Le voci su una sospensione definitiva si fanno sempre più insistenti e i fan chiedono chiarezza a Mediaset. La serie, che raccontava la storia intensa e tormentata di Farah e Tahir, sembra essere finita in un limbo televisivo, con nessuna data certa per il ritorno e un futuro sempre più incerto. L’ipotesi più accreditata è quella di una cancellazione silenziosa, dovuta ai risultati altalenanti ottenuti in fascia serale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

A quanto pare, al termine di #Tradimento, Canale 5 avrebbe deciso di trasmettere il venerdì in prima serata #IoSonoFarah! Che ne pensate di questa possibile novità? Vi piacerebbe questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto! #AdimFarah - facebook.com Vai su Facebook

Io sono Farah, la serie completa su Dreamers and Love in esclusiva - Tutti gli episodi Io sono Farah in esclusiva su Dreamers & Love, il channel dedicato alle storie d'amore e alle dizi turche di Mediaset Infinity. superguidatv.it scrive

Mediaset accelera i tempi: Io sono Farah torna. Ma addio ad un'altra soap molto amata - Mediaset non attende più: Farah è pronta a riprendersi la scena, e questa volta non ci saranno più interruzioni. Secondo serial.everyeye.it