Io non rischio | anche i volontari della Protezione Civile di Salerno in piazza per fare la propria parte

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il Gruppo Protezione Civile del Comune di Salerno, oggi, domenica 12 ottobre, partecipa alla campagna "Io non rischio" promossa dalla Protezione Civile Nazionale. Insieme ai volontari della Regione Campania, i volontari salernitani sono presenti, dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 19, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

