Io il vecchio e il torrone

Di Flavio Verzola. “Vecchio Diranno che sei vecchio Con tutta quella forza che c’è in te Vecchio Quando non è finita, hai ancora tanta vita E l’anima la grida e tu lo sai che c’è Ma sei vecchio Ti chiameranno vecchio E tutta la tua rabbia viene su Vecchio, sì Con quello che hai da dire Ma vali quattro lire, dovresti già morire Tempo non c’è ne più Non te ne danno più”. Non sono un grande amante di Renato Zero, ma rispetto e stimo l’artista. E alla notizia dell’abbattimento imminente del Meazza, per far posto a un’arena moderna e funzionale, non ho potuto fare a meno di pensare a questi versi. Una fitta di malinconia mi ha attraversato il petto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it