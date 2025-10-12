Investita con il figlio resta gravissima l’83enne

Ecodibergamo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCIDENTE. La signora residente nel centro, e proprietaria di un terreno agricolo in zona, adibito ad orto, stava tagliando la siepe che delimita la sua proprietà con la strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

investita con il figlio resta gravissima l821783enne

© Ecodibergamo.it - Investita con il figlio, resta gravissima l’83enne

In questa notizia si parla di: investita - figlio

Morte Cecilia De Astis, il figlio della donna investita replica a Salvini: "Nessuna caccia alle streghe"

Cecilia De Astis, folla ai funerali della donna investita. Il figlio: «Sono dei bambini, non diamo a loro tutte le colpe e responsabilità del gesto»

Cecilia De Astis investita da quattro bambini a Milano, oggi l’udienza. Il figlio: “Sono immaturi ma responsabili”

Investita con il figlio, resta gravissima l’83enne - La signora residente nel centro, e proprietaria di un terreno agricolo in zona, adibito ad orto, stava tagliando la siepe che delimita la sua proprietà con la strada. Si legge su ecodibergamo.it

Adria, mamma e figlio di 7 anni in bici investiti da un’auto: il bambino è in fin di vita, l'autista non aveva la patente - Il bambino, 7 anni, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Padova, a rischio della vita. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Investita Figlio Resta Gravissima