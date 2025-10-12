Inversione a U e folle fuga all' alt della Polizia con schianto | arrestato

Un cittadino straniero, residente nel Faentino, è stato arrestato dalla Polizia nella tarda serata di sabato a Forlì dopo un inseguimento. Tutto è iniziato intorno alle 23 quando gli agenti della Volante, impegnati in un servizio contro i furti, hanno intimato l'alt ad un'auto in viale Bologna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

