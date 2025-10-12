Inverno in arrivo stangata sulle famiglie per i caloriferi | in Liguria cresce l’uso delle stufe a pellet

Ilsecoloxix.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confedilizia: negli ultimi dieci anni il costo del gas è aumentato del 39%. È andata peggio per l’elettricità: +74%. Da mercoledì riscaldamento acceso nelle province più fredde d’Italia. Le pompe di calore, a zero emissioni, sono solo nel 16% delle case. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

inverno in arrivo stangata sulle famiglie per i caloriferi in liguria cresce l8217uso delle stufe a pellet

© Ilsecoloxix.it - Inverno in arrivo, stangata sulle famiglie per i caloriferi: in Liguria cresce l’uso delle stufe a pellet

In questa notizia si parla di: inverno - arrivo

Inverno in arrivo, situazione critica per Zelensky

La Russia avanza ma non sfonda in Ucraina, ora Putin teme l’arrivo dell’inverno

“Raffica russa in arrivo”. Meteo Italia, crollano le temperature: primo assaggio di inverno, la data da segnare

Con il rientro a scuola arriva la stangata per le famiglie: dagli zaini ai libri ecco quanto si spenderà - Con l’arrivo del nuovo anno scolastico 2025, studenti e famiglie devono fare i conti con rincari e spese sempre più pesanti. Da notizie.tiscali.it

Per le famiglie in arrivo una stangata autunnale da quasi 3.000 euro tra scuola, bollette, Tari e spese mediche - Dalla scuola alle bollette, passando per le spese mediche e la Tari: l’autunno 2025 si preannuncia difficile per le famiglie italiane. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Inverno Arrivo Stangata Famiglie