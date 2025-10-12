Inverno in arrivo stangata sulle famiglie per i caloriferi | in Liguria cresce l’uso delle stufe a pellet
Confedilizia: negli ultimi dieci anni il costo del gas è aumentato del 39%. È andata peggio per l’elettricità: +74%. Da mercoledì riscaldamento acceso nelle province più fredde d’Italia. Le pompe di calore, a zero emissioni, sono solo nel 16% delle case. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
