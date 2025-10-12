Invasione di campo Coppia di caprioli salvati dai vigili del fuoco a Porcari

Chissà come hanno fatto ad entrare, ma poi sono andati nel panico, non riuscendo a trovare l’uscita, uno si è ferito, salvati dai vigili del fuoco. E’ la storia di due caprioli che ieri mattina si sono infilati nello spazio lungo il muro perimetrale dello stadio comunale di Porcari. E’ stato avvisato il sindaco, Leonardo Fornaciari, il quale ha avviato le operazioni di soccorso, in particolare per uno dei due animali, una coppia, che ha sbattuto nella rete procurandosi parecchie abrasioni. "Sicuramente sono arrivati da dentro il corso d’acqua del Rio Leccio – spiega il primo cittadino, – successivamente devono essere usciti attraversando la strada e si sono messi a correre visibilmente impauriti (si sono sentiti come in trappola probabilmente) all’interno dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

