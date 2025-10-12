Non è bastata alla Pianese una prestazione più che dignitosa per portare a casa dei punti dal Comunale di Guidonia Montecelio. Al termine di un confronto equilibrato, che ha visto la formazione bianconera mantenere compattezza e intensità per lunghi tratti del match, a decidere la contesa è stata la rete di Bernardotto, mentre la Pianese recrimina per una rete annullata a Gorelli e qualche occasione non concretizzata. Mister Alessandro Birindelli, nel commentare la partita, non manca di sottolineare come la squadra ce l’abbia messa tutta per ottenere un risultato positivo: "La partita è stata equilibrata fino a 10-15 minuti prima del gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: parla mister Birindelli. "Partita equilibrata, nel finale pagata la stanchezza»