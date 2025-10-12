Interviste | coach Belletti Sono felice Non c’è niente di scontato

"Sono contento perché abbiamo ottenuto la terza vittoria consecutiva. Abbiamo iniziato questo campionato con il piede giusto". Esordisce così nel post partita di Moncalieri il coach del Vismederi Costone Michele Belletti. "Non c’è mai nulla di scontato e quindi è bene ribadirlo – ha proseguito Belletti -. Devo fare i complimenti a Grantorino, squadra giovane che ha messo intensità e qualità nel suo gioco. Siamo venuti fuori da una partita difficile e abbiamo vinto. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio quando abbiamo concesso troppo a rimbalzo d’attacco – ha aggiunto coach Michele Belletti -. Grantorino è stata brava a ricucire il gap da secondi tiri o alzando il ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

