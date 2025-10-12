interviene per sedare una rissa freddato con un colpo alla fronte

Sono decine le persone che vengono sentite in queste ore dai Carabinieri del reparto operativo di Palermo che la notte scorsa erano nella zona in cui è stato ucciso Paolo Taormina di 21 anni, il ragazzo che stava provando a sedare una rissa. I testimoni raccontano, come si apprende, della rissa, del pestaggio di un ragazzo da parte del branco, dell'intervento della vittima e poi dopo i colpi di pistola. La vittima è stata colpita da una pallottola in fronte. L'omicidio è avvenuto a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. La vittima è figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

