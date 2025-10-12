Interviene per sedare una rissa freddato con un colpo alla fronte

Iltempo.it | 12 ott 2025

Sono decine le persone che vengono sentite in queste ore dai Carabinieri del reparto operativo di Palermo che la notte scorsa erano nella zona in cui è stato ucciso Paolo Taormina di 21 anni, il ragazzo che stava provando a sedare una rissa. I testimoni raccontano, come si apprende, della rissa, del pestaggio di un ragazzo da parte del branco, dell'intervento della vittima e poi dopo i colpi di pistola. La vittima è stata colpita da una pallottola in fronte.  L'omicidio è avvenuto a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. La vittima è figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

