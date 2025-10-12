"Gran parte del paese è finita sott’acqua, con danni gravi a famiglie e imprese. È evidente che qualcosa non ha funzionato". Così il gruppo di opposizione Obiettivo comune è intervenuto nell’ultimo consiglio comunale presentando due interpellanze sugli allagamenti del 24 agosto che hanno messo in ginocchio Bellaria Igea Marina e l’intera Riviera. "Abbiamo chiesto chiarimenti – spiegano i consiglieri – sulle due aree più colpite: la zona porto, servita dal sistema di pompe di Largo Montello, e via Merano, dove la condotta della fossa della ‘Pasquazza’ non è stata aperta durante l’emergenza. Da un lato va verificata la reale efficacia del pompaggio, dall’altro capire le motivazioni di quella scelta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Interpellanze sugli allagamenti. Dubbi sull’efficacia delle condotte