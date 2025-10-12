Inter | Thuram salterà la Roma nel mirino il Napoli

Inter, Thuram a Prime: “Esposito? Io non ero così forte” L’Inter e i suoi tifosi trattengono il fiato per il rientro di Marcus Thuram, il cui recupero dall’infortunio muscolare procede con cautela, ma sembra escludere il suo impiego nella prossima e delicatissima trasferta del 18 ottobre a Roma.?L’attaccante francese si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter: Thuram salterà la Roma, nel mirino il Napoli

In questa notizia si parla di: inter - thuram

Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna

Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»

Inter, Juventus e Thuram: “75 milioni di euro” | ESCLUSIVO

Verso Roma-Inter, problemi per Chivu: l'infortunio non dà tregua a Thuram - facebook.com Vai su Facebook

? #Thuram infortunato, ansia #Inter: niente #Roma, speranza #Napoli - X Vai su X

Inter, difficile il rientro di Thuram con la Roma: ma per il "Maradona" vuole esserci - E' la parola d'ordine che risuona quando si parla delle condizioni di Marcus Thuram. Come scrive tuttomercatoweb.com

Corsport – Inter, come procede il recupero di Thuram e cosa filtra verso la Roma - L'unico nerazzurro che si è visto ad Appiano ieri è Marcus Thuram, che continua il lavoro per recuperare dall'infortunio ... Si legge su msn.com