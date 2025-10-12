Inter Spalletti | Vi racconto la verità sul caso Acerbi Esposito sembra Vieri
Luciano Spalletti, ex allenatore di Inter, Roma, Napoli e ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è intervenuto nel corso del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita” per parlare delle sue esperienze, andando anche a sottolineare qualche aspetto dell’attuale squadra nerazzurra, dal caso Acerbi alla nuova stella Pio Esposito. Tra i primi argomenti affrontati da Spalletti c’è proprio la questione Acerbi e il rifiuto alla convocazione con la Nazionale Italiana: “Sono sempre di più quelli che trovano scuse o motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi delle responsabilità, mentre sono sempre di meno quelli che ci mettono la faccia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - spalletti
Frattesi Inter, prove da trequartista: ecco il nuovo ruolo ispirato da Spalletti
Dzeko Inter, l’ex centravanti nerazzurro racconta Spalletti e il suo passato con Conte nel capoluogo lombardo
Inter, l’ex Nainggolan: “Rottura Spalletti-Icardi? Vi spiego tutto”
Spalletti: "Deluso dall'Inter? Ci sono rimasto male, ho dovuto mettere mano a situazioni complicate. Icardi? Più che la sua vicenda era il suo contorno. Mauro è un bravissimo ragazzo, grande professionista e grande goleador, dentro l'area sicuramente uno dei - X Vai su X
L'ex ct a Trento: "Con la Samp ho vinto quasi tutto. Moratti all'Inter comprava ottimi calciatori. Sulla panchina azzurra periodo super. La fine? Anche colpa mia. Dopo Spalletti ci speravo, ma Rino ci porterà ai Mondiali" #ilfestivaldellosport - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Spalletti attacca Acerbi: “Ha detto di sì alla Nazionale, poi ha cambiato idea” - L’ex commissario tecnico della Nazionale torna sul caso Acerbi, raccontando nuovi retroscena del rifiuto alla convocazione prima di Italia- Da spaziointer.it
Spalletti: “Nazionale, ecco dove ho sbagliato. Acerbi? Vi racconto com’è andata davvero” - Ospite del Festival dello Sport, Spalletti ha parlato dell’esperienza in Nazionale, ma anche del suo passaggio all’Inter ... Scrive msn.com