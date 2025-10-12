Inter Spalletti Acerbi ha mentito

Ilprimatonazionale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Spalletti Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, Luciano Spalletti ha parlato dell’esperienza in Nazionale, ma anche del suo passaggio all’Inter. “ Avrei preferito non fare brutta figura con la Nazionale. Ho commesso l’errore di trasferirgli troppo questo mio amore per il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter spalletti acerbi ha mentito

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Spalletti “Acerbi ha mentito”

In questa notizia si parla di: inter - spalletti

Frattesi Inter, prove da trequartista: ecco il nuovo ruolo ispirato da Spalletti

Dzeko Inter, l’ex centravanti nerazzurro racconta Spalletti e il suo passato con Conte nel capoluogo lombardo

Inter, l’ex Nainggolan: “Rottura Spalletti-Icardi? Vi spiego tutto”

inter spalletti acerbi haInter, Spalletti attacca Acerbi: “Ha detto di sì alla Nazionale, poi ha cambiato idea” - L’ex commissario tecnico della Nazionale torna sul caso Acerbi, raccontando nuovi retroscena del rifiuto alla convocazione prima di Italia- spaziointer.it scrive

inter spalletti acerbi haSpalletti sulla Nazionale: «Acerbi? Le cose non sono andate come ha detto. Io con tutti dovevo essere più leggero. Pio Esposito come Vieri» - L'ex ct della nazionale è intervenuto al Festival di Trento: «Con Acerbi ci eravamo sentiti, lui aveva accettato la convocazione» ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Spalletti Acerbi Ha