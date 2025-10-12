Inter ribaltata dopo Inzaghi | le 5 regole di Chivu il dittatore democratico

Formazione, sostituzioni, allenamenti, esordi e rotazioni: così il tecnico romeno ha deciso di cambiare dopo Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter ribaltata dopo Inzaghi: le 5 regole di Chivu, il "dittatore democratico"

In questa notizia si parla di: inter - ribaltata

Acerbi Inter, decisione a sorpresa sul futuro: prospettiva ribaltata, la nuova idea

Attacco Inter, con Bonny e Pio Esposito è la svolta: le sensazioni dopo l’amichevole, prospettiva ribaltata rispetto ad un anno fa!

Bisseck Inter, prospettiva ribaltata sulla cessione: con Chivu può restare da protagonista

Le cinque regole di #Chivu, Inter ribaltata: formazione tre ore prima della gara, le sostituzioni si leggono in base alla partita e non per abitudine, allenamenti intensi, chi debutta lo fa lontano da San Siro per evitare critiche eccessive, rotazioni GDS - X Vai su X

Il derby d’Italia è bianconero: sorride la Juventus di Padoin, Inter ribaltata 3-1 e superata in classifica Anche in Primavera il derby d’Italia sorride alla Juve, che ribalta i nerazzurri con un gran secondo tempo e li scavalca toccando quota 7 punti in 6 giorna - facebook.com Vai su Facebook

Agente Inzaghi: «Addio maturato dopo la finale, avesse vinto la Champions non avrebbe lasciato l’Inter» - Agente Inzaghi: «Addio maturato dopo la finale, avesse vinto la Champions non avrebbe lasciato l’Inter». Da calcionews24.com

Inzaghi e l’addio all’Inter, Pastorello allo scoperto: “Ecco cosa mi confidò” - Inzaghi e il clamoroso retroscena svelato dal suo agente Pastorello in merito all'addio alla panchina dell'Inter ... Lo riporta calciomercato.it