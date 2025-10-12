Inter Mkhitaryan | Inzaghi mi ha ridato giovinezza accetto le decisioni di Chivu
Nel corso dell’evento il Festival dello Sport di Trento, anche Henrikh Mkhitaryan, come Luciano Spalletti, ha parlato del suo momento con l’Inter e di alcuni aneddoti sul passato recente, commentando anche il suo trasferimento in nerazzurro e le due finali di Champions League giocate negli ultimi tre anni e raccontando la sua autobiografia appena uscita dal nome “Sempre al centro”. L’armeno ha commentato la sua avventura all’Inter: “ Tutto è iniziato dopo il mio secondo anno alla Roma, quando ho avuto quella chiamata di Ausilio in cui mi ha detto che l’Inter mi voleva. Dopo quella telefonata non ci siamo più sentiti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
