Inter mercato possibile cessione a sorpresa a gennaio | ipotesi possibile

Inter mercato. Il centrocampo dell’Inter è più affollato che mai. Gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf hanno portato nuova linfa e qualità, aumentando però anche la concorrenza interna. A farne le spese potrebbe essere Piotr Zielinski, il cui impatto in nerazzurro non è stato finora all’altezza delle aspettative. Dopo una stagione complicata, segnata da infortuni e rendimento altalenante, il centrocampista polacco sta incontrando le stesse difficoltà anche con Cristian Chivu in panchina. L’ex Napoli fatica a ritagliarsi spazio nelle gerarchie tecniche, complice anche l’ottima forma dei nuovi arrivati e la solidità dei titolari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it