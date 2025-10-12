Inter la strana storia nerazzurra di Win Jonk
Correva l’inverno del 1993 quando il presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini fu costretto a presentarsi in conferenza stampa per gettare acqua sul fuoco divampato dopo certe dichiazioni di mister Bagnoli (“ L’Inter può raggiungere il valore attuale del Milan? Come no, se Baresi e Tassotti smettono di giocare, se loro diventano scarsi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - strana
Siparietto Tudor-Adzic: la strana richiesta dopo Juve-Inter
Kolarov provocato da un tifoso dopo Juve-Inter ha una strana reazione dopo aver visto il telefono
Acerbi racconta la strana reazione dell’Inter dopo la finale col PSG: “Non eravamo inca..ati, niente”
Lo strano caso di Ilkhan Da salvatore a dimenticato: decisivo col Modena , tra i pochi sufficienti contro l’Inter … poi sparito dai radar L’arrivo di Asllani in regia gli ha tolto spazio Il Toro aveva investito quasi 5 milioni su di lui! Ora Ilkhan contin - facebook.com Vai su Facebook
Fondato da medici, Kafka e un 9-0 contro l'Inter: le strane storie dello Slavia Praga #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
UFFICIALE – Arriva Inter The Opus: il libro che celebra la storia nerazzurra - FC Internazionale Milano è orgogliosa di annunciare la realizzazione di Inter The Opus, un’opera unica che racconterà la storia ... msn.com scrive
Chivu è già nella storia dell’Inter: la statistica che consacra il tecnico nerazzurro - L'Inter di Cristian Chivu continua a crescere partita dopo partita: il tecnico nerazzurro è già nella storia del club. Si legge su spaziointer.it