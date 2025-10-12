Inter la rivoluzione silenziosa di Chivu | meritocrazia e partecipazione per rilanciare i nerazzurri

Inter, ecco la cura del nuovo tecnico Cristina Chivu: la ricetta che ha cambiato il volto della squadra La “rivoluzione soft” avviata da Cristian Chivu all’Inter comincia a dare frutti tangibili. Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, la squadra ha cambiato passo, ritrovando compattezza, intensità e soprattutto risultati. Come evidenziato da La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, la rivoluzione silenziosa di Chivu: meritocrazia e partecipazione per rilanciare i nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - rivoluzione

Calciomercato Inter, rivoluzione in mediana: Palhinha tra i candidati per raccogliere l’eredità di Calhanoglu? Le ultime

Chivu Inter, pronta la rivoluzione tattica: spunta l’idea tridente e sul centrocampo…

Inter, rivoluzione tattica in vista: Chivu prepara una squadra camaleontica

? La prossima stagione, l'Inter ha in programma una rivoluzione difensiva. Il club dovrebbe salutare tre giocatori: Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. - Guarro - facebook.com Vai su Facebook

Mercato, a giugno sarà rivoluzione: ecco i 4 giocatori che lasceranno l’Inter - X Vai su X

GdS - Dagli allenamenti duri al rebus formazione: i cinque comandamenti di Chivu per la rivoluzione interista - Sono questi i 'cinque comandamenti' elencati oggi da La Gazzetta dello Sport per evidenziare la silenziosa rivoluzione interista ... Scrive msn.com

Inter ribaltata: la novità principale introdotta da Chivu che ha sorpreso la squadra - Pian piano il tecnico nerazzurro ha introdotto all'interno del gruppo nuove regole e nuovi principi. msn.com scrive