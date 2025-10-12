Inter Calhanoglu torna sulle voci dell’addio | Non è successo niente questa estate
Il finale della scorsa stagione, tra trofei persi all’ultimo e un Mondiale per Club per molti deludente, hanno portato a qualche scontro all’interno dello spogliatoio. Tra questi ha fatto discutere parecchio la questione riguardante Hakan Calhanoglu, tirato in ballo da Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta proprio dopo l’eliminazione dalla nuova competizione. Durante l’estate, quindi, le voci di un possibile addio del centrocampista si sono fatte sempre più insistenti. Il calciatore turco è infatti stato accostato sia al Galatasaray che al Fenerbahce, squadre che hanno tentato l’Inter fino alle ultime ore della finestra estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
