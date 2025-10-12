Inter adesso il rientro di Lautaro è un problema

Ilprimatonazionale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I roblemi di Chivu Grossi guai per Christian Chivu in vista del ritorno dalla pausa nazionali. Un imprevisto di cui avrebbero fatto a meno  Christian Chivu  e  l’Inter  che, al rientro dalla pausa per le Nazionali, riavranno  Lautaro Martinez  con un giorno di ritardo. Lautaro è costretto a riposare meno del previsto al rientro dagli impegni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter adesso il rientro di lautaro 232 un problema

© Ilprimatonazionale.it - Inter, adesso il rientro di Lautaro è un problema

In questa notizia si parla di: inter - adesso

Arnautovic Stella Rossa, adesso è ufficiale: il comunicato del club serbo per l’acquisto dell’ex Inter

Calhanoglu dice Inter: oggi sarà ad Appiano. E adesso la pace con Lautaro

Lookman Inter, Zazzaroni predica calma: «I nerazzurri hanno già forzato la mano, ecco cosa bisogna attendere adesso»

inter adesso rientro lautaroInter, slitta il rientro di Lautaro: la gestione dell'attacco verso la Roma. Pio Esposito e Bonny dal 1'? - Rinviata di un giorno la partita tra Argentina e Porto Rico, il capitano nerazzurro rientrerà più tardi del previsto ... Come scrive calciomercato.com

inter adesso rientro lautaroInter, slitta il rientro di Lautaro: Pio Esposito-Bonny dal 1' a Roma? Thuram… - Porto Rico slitta: il Toro torna in ritardo, Thuram verso l'assenza. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Adesso Rientro Lautaro