Intelligenza Artificiale | il consenso dei minore è valido dai 14 anni in su prima spetta ai genitori

Orizzontescuola.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge 132 del 2025 introduce una serie di disposizioni pensate per regolare l’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale, ponendo attenzione particolare ai soggetti minorenni. Un passaggio, tra gli altri, fissa un limite preciso: l’età minima per accedere autonomamente a sistemi basati su IA è di 14 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

intelligenza artificiale consenso minoreLa Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale: impatti e prospettive sulla responsabilità da reato di persone fisiche ed enti - Le novità per la responsabilità da reato 231 nella Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale: delega al governo, nuove fattispecie di reato e aggravanti ... Come scrive riskcompliance.it

intelligenza artificiale consenso minoreIl rapporto tra l'intelligenza artificiale e i minori: tra protezione e illusione di controllo - Una notizia che sembrerebbe rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei minori online. Da alfemminile.com

