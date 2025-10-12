Innovazione e nuove tecnologie | alla Asl un nuovo sistema di tracciabilità dei campioni biologici

Latinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema avanzato di tracciabilità di campioni biologici è stato introdotto alla Asl di Latina nell'ambito di un percorso di innovazione tecnologica e miglioramento dei servizi voluto dalla direzione generale. Il progetto in questione rappresenta per l'azienda sanitaria pontina un salto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: innovazione - nuove

La presentazione. Ecco le nuove maglie ufficiali. Innovazione e radici territoriali

Catania che cambia: oggi la città valorizza nuove carriere nel segno dell’innovazione

La corsa alla sanità 5G: innovazione, business e nuove fragilità globali

innovazione nuove tecnologie aslInnovazione e nuove tecnologie: alla Asl un nuovo sistema di tracciabilità dei campioni biologici - Installato nella Uoc di Patologia clinica del Goretti, consente di monitorare ogni fase del percorso dei campioni, dal prelievo al trasporto, fino all’accettazione, garantendo standard più elevati di ... Riporta latinatoday.it

innovazione nuove tecnologie aslTecnologie innovative per monitorare la fauna selvatica: Toscana protagonista in Trentino - La Toscana, unica fra le amministrazioni regionali a livello nazionale, ha portato la propria esperienza al centro del workshop “Nuove ... Da cacciapassione.com

Cerca Video su questo argomento: Innovazione Nuove Tecnologie Asl