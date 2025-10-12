Innovazione e nuove tecnologie | alla Asl un nuovo sistema di tracciabilità dei campioni biologici
Un sistema avanzato di tracciabilità di campioni biologici è stato introdotto alla Asl di Latina nell'ambito di un percorso di innovazione tecnologica e miglioramento dei servizi voluto dalla direzione generale. Il progetto in questione rappresenta per l'azienda sanitaria pontina un salto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: innovazione - nuove
La presentazione. Ecco le nuove maglie ufficiali. Innovazione e radici territoriali
Catania che cambia: oggi la città valorizza nuove carriere nel segno dell’innovazione
La corsa alla sanità 5G: innovazione, business e nuove fragilità globali
Una serata dedicata all’intelligenza artificiale, innovazione e progresso. Pronto a nuove Azioni costruttive da attuare per lo sviluppo aziendale. È stato fantastico vista la stanchezza finale lo staff @clarent_carrental ha approvato!! #rimini #turismo #ttg #ttgrimi - facebook.com Vai su Facebook
Innovazione e nuove tecnologie: alla Asl un nuovo sistema di tracciabilità dei campioni biologici - Installato nella Uoc di Patologia clinica del Goretti, consente di monitorare ogni fase del percorso dei campioni, dal prelievo al trasporto, fino all’accettazione, garantendo standard più elevati di ... Riporta latinatoday.it
Tecnologie innovative per monitorare la fauna selvatica: Toscana protagonista in Trentino - La Toscana, unica fra le amministrazioni regionali a livello nazionale, ha portato la propria esperienza al centro del workshop “Nuove ... Da cacciapassione.com