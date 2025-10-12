innocente dietro le sbarre negato il risarcimento per gli 8 mesi di carcere

Aveva chiesto un risarcimento per ingiusta detenzione, ma la Cassazione respinge tutto. Protagonista della vicenda è un 31enne originario di Napoli ma residente nel Riminese, che tra il 2020 e il 2021 aveva trascorso 235 giorni (quasi otto mesi) in carcere con l’accusa di rapina aggravata e tentata estorsione. Assolto in seguito dal tribunale, aveva presentato domanda di risarcimento per il periodo trascorso in cella, sostenendo di essere stato privato della libertà ingiustamente. Ma la Suprema Corte non è dello stesso avviso. I fatti risalgono al 31 luglio 2020, quando la polizia interviene nei pressi della filiale ’CheBanca!’ di via Roma a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

