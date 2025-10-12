Ci sono chiacchierate in cui l’ardore per quello cui l’intervistato si dedica emerge in maniera talmente potente e intensa da travolgerti. Quelle interviste in cui staresti ore a farti contaminare dalle meravigliose storie che sanno sapientemente narrarti. Con passione e padronanza. Quella con Guendalina Middei (@ilprofessorx) è senza dubbio una di queste. Laurea in lettere con indirizzo storico-geografico, un master in giornalismo culturale, scrittura sincera, brillante e limpida, soprattutto un grande, grandissimo amore per la letteratura classica, quella russa in particolare (i cui titoli dei romanzi vengono da lei pronunciati in maniera esemplare). 🔗 Leggi su Panorama.it

Innamorarsi dei classici (e della vita): Guendalina Middei racconta la potenza senza tempo di Dostoevskij e Anna Karenina