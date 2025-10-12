Infortunio Thuram prosegue il lavoro di recupero | la scelta sulla convocazione per la Roma

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si ritroverà martedì a Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti, dopo una pausa di tre giorni concessa da Cristian Chivu in seguito all’amichevole giocata in Libia contro l’Atletico Madrid. Il tecnico rumeno ha deciso di dare un po’ di respiro alla squadra, che ha concluso la fase di preparazione intensiva in vista del lungo filotto di partite che la aspetta. I nerazzurri, ora, sono chiamati a concentrarsi sulla trasferta dell’Olimpico contro la Roma, un match cruciale in vista della prossima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

