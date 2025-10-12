Infortunio Thuram è già emergenza in attacco per Chivu? L’attaccante potrebbe rimaner fuori due gare!

Inter News 24 Infortunio Thuram, spettri di una possibile emergenza in attacco per il tecnico dell’Inter Cristian Chivu. Ecco le motivazioni. Al rientro dalla sosta, l’ Inter si prepara ad affrontare un trittico di trasferte cruciali per la crescita della squadra, ma Cristian Chivu dovrà fare a meno di Marcus Thuram per le prossime due partite. L’attaccante francese ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale destro durante la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, e gli esami successivi hanno confermato il guaio fisico, costringendo Thuram a uno stop precauzionale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thuram salterà le sfide contro Roma e Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com

