Infortunio Thuram è già emergenza in attacco per Chivu? L’attaccante potrebbe rimaner fuori due gare!
Inter News 24 Infortunio Thuram, spettri di una possibile emergenza in attacco per il tecnico dell’Inter Cristian Chivu. Ecco le motivazioni. Al rientro dalla sosta, l’ Inter si prepara ad affrontare un trittico di trasferte cruciali per la crescita della squadra, ma Cristian Chivu dovrà fare a meno di Marcus Thuram per le prossime due partite. L’attaccante francese ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale destro durante la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, e gli esami successivi hanno confermato il guaio fisico, costringendo Thuram a uno stop precauzionale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thuram salterà le sfide contro Roma e Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Inter, infortunio Thuram: questa la data cerchiata in rosso per il rientro - X Vai su X
Verso Roma-Inter, problemi per Chivu: l'infortunio non dà tregua a Thuram - facebook.com Vai su Facebook
Inter, infortunio per Thuram: nerazzurri a tutta su Correa - Nonostante le defezioni in attacco, con Sanchez infortunato e Lautaro squalificato, il motore va a pieni giri e Inzaghi dimostra di saper trovare le ... Scrive calciomercato.com