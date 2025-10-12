Infortunio per Taty Castellanos | quante partite di campionato salta l'attaccante della Lazio

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante argentino non sarà in campo alla ripresa della Serie A contro l'Atalanta. Il Taty rischia di saltare anche la partita con la Juventus. Castellanos è l'ennesimo infortunato della Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infortunio - taty

infortunio taty castellanos quanteInfortunio per Taty Castellanos: quante partite di campionato salta l’attaccante della Lazio - L’attaccante argentino non sarà in campo alla ripresa della Serie A contro l’Atalanta. Lo riporta fanpage.it

infortunio taty castellanos quanteLazio, quante e quali partite salterà Castellanos: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero - Lazio, quante e quali partite salterà Castellanos: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero in attesa degli esami strumentali La maledizione sull’infermeria della Lazio non conosce fine. Riporta lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Taty Castellanos Quante