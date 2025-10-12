Infortunio Kean risonanza decisiva | Italia e Fiorentina in apprensione
Il centravanti azzurro è uscito per infortunio alla caviglia contro l’Estonia: gli ultimi esami saranno decisivi Ha aperto le marcature nella sfida contro l’ Estonia, trovando la sua undicesima rete in Azzurro, ma il suo infortunio ha spaventato tutto lo staff della Nazionale e anche, chiaramente, la Fiorentina. Infortunio Kean: dipende tutto dalla risonanza magnetica (LaPresse) – Calciomercato.it Moise Kean è uscito dal campo al dopo solo 15 minuti di gioco, sostituito da Pio Esposito, che ha trovato il suo primo gol in Nazionale, a seguito di un infortunio alla caviglia. L’attaccante ha posato male a terra il piede e la caviglia si è girata, caviglia che, sottolinea ‘Sport Mediaset’, non si è fortunatamente gonfiata anche se, sebbene i primi accertamenti abbiano dato esito negativo, solo la risonanza magnetica prevista nella giornata di lunedì dirà se potrà rimanere aggregato al ritiro azzurro e sperare di essere almeno convocato per martedì oppure se farà ritorno a Firenze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Infortunio Kean, la Fiorentina prega il rientro dell'attaccante. Le ultime novità sul centravanti
Estonia Italia 0-1 LIVE: infortunio per Kean! Entra Pio Esposito
Estonia Italia 0-1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi esce per infortunio
Infortunio Kean: primi esami negativi, lunedì risonanza magnetica
Kean resta con l'Italia: cosa è emerso dai primi accertamenti sull'infortunio