Infortunio Kean | resta con la Nazionale Oggi esami medici a Udine

Kean resta a disposizione del Ct Rino Gattuso e oggi, per misura precauzionale, si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici a Udine. Se gli esami daranno esito favorevole, Kean resterà con gli azzurri e rientrerà a Firenze dopo la partita con Israele, con buone probabilità di scendere in campo domenica, a San Siro, contro il Milan L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Infortunio Kean: resta con la Nazionale. Oggi esami medici a Udine

In questa notizia si parla di: infortunio - kean

Infortunio Kean, la Fiorentina prega il rientro dell’attaccante. Le ultime novità sul centravanti

Estonia Italia 0-1 LIVE: infortunio per Kean! Entra Pio Esposito

Estonia Italia 0-1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi esce per infortunio

Filtra ottimismo sull'infortunio di Kean, oggi gli accertamenti medici http://dlvr.it/TNczmx #Fiorentina - X Vai su X

?Kean, infortunio dopo il gol: allarme Italia. Gattuso costretto al cambio Vai su Facebook

Infortunio Kean: si teme il peggio sui tempi di recupero - Moise Kean ha segnato il gol che ha sbloccato la sfida contro l'Estonia, ma è uscito per infortunio dopo soli 15 minuti. Si legge su calciotoday.it

Gol ed infortunio: le immagini dei 15 minuti di Kean in Nazionale - Quindici minuti è il tempo di gioco di Moise Kean a Tallin dove si sta svolgendo Estonia- Segnala firenzeviola.it