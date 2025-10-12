Infortunio Kean | resta con la Nazionale Oggi esami medici a Udine

Firenzepost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kean resta a disposizione del Ct Rino Gattuso e oggi, per misura precauzionale, si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici a Udine. Se gli esami daranno esito favorevole, Kean resterà con gli azzurri e rientrerà a Firenze dopo la partita con Israele, con buone probabilità di scendere in campo domenica, a San Siro, contro il Milan L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

infortunio kean resta con la nazionale oggi esami medici a udine

© Firenzepost.it - Infortunio Kean: resta con la Nazionale. Oggi esami medici a Udine

In questa notizia si parla di: infortunio - kean

