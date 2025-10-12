Infortunio Kean la Fiorentina | Sta meglio primi accertamenti negativi Domani risonanza magnetica

Moise Kean sta meglio. Domattina si sottoporrà ad un risonanza magnetica a Udine, dopodichè sarà deciso se potrà rimanere con la Nazionale, oppure dovrà rientrare a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Infortunio Kean, la Fiorentina prega il rientro dell’attaccante. Le ultime novità sul centravanti

Estonia Italia 0-1 LIVE: infortunio per Kean! Entra Pio Esposito

Estonia Italia 0-1 LIVE: Kean manda subito avanti gli Azzurri e poi esce per infortunio

infortunio kean fiorentina staInfortunio Kean, ottimismo per il centravanti della Fiorentina? La situazione - Israele Dopo la vittoria contro l’Estonia, l’Italia si prepara alla prossima sfida di qualificazione contro Israele, in programma ma ... Da calcionews24.com

infortunio kean fiorentina staKean resta con l’Italia: cosa è emerso dai primi accertamenti sull’infortunio - Le ultime sulle condizioni dell’attaccante verso la gara con Israele Sospiro di sollievo in casa Italia per le condizioni ... Scrive calcionews24.com

