Infortunio Kean come sta l’ex Juventus? Domani la risonanza magnetica cosa filtra sulla sua permanenza in Nazionale | ultime

Infortunio Kean, gli esami escludono lesioni: l’attaccante ha subito una distorsione alla caviglia, ma Gattuso spera di recuperarlo. Una notte agrodolce, dalla gioia per un gol lampo alla grande paura per un infortunio. Moise Kean è stato l’assoluto protagonista dei primi quindici minuti della sfida tra Estonia e Italia, valida per le qualificazioni mondiali. L’ex attaccante della Juventus ha prima sbloccato il risultato, per poi essere costretto a uscire. Fortunatamente, le sue condizioni sono meno gravi del previsto. Infortunio Kean: le ultime dall’infermeria azzurra. La serata dell’attaccante alla Le Coq Arena di Tallinn era iniziata nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

