Infortunio Castellanos altri problemi per Sarri | si ferma il centravanti ora è a rischio anche per Lazio Juve! Gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Castellanos, piove sul bagnato per Sarri: dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche l’attaccante. La Juve osserva interessata. Piove sul bagnato in casa  Lazio, e la notizia che arriva da Formello non può che essere accolta con grande attenzione a  Torino. L’infermeria biancoceleste si affolla e, dopo gli stop di  Rovella  e  Zaccagni, si ferma anche l’attaccante  Valentín “Taty” Castellanos. L’argentino ha accusato un problema muscolare in allenamento e ora la sua presenza per le super sfide contro  Atalanta  e  Juventus  è a forte rischio. Infortunio Castellanos: si teme un lungo stop. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

