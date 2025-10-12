Infortunio Castellanos altri problemi per Sarri | si ferma il centravanti ora è a rischio anche per Lazio Juve! Gli aggiornamenti

Infortunio Castellanos, piove sul bagnato per Sarri: dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche l’attaccante. La Juve osserva interessata. Piove sul bagnato in casa Lazio, e la notizia che arriva da Formello non può che essere accolta con grande attenzione a Torino. L’infermeria biancoceleste si affolla e, dopo gli stop di Rovella e Zaccagni, si ferma anche l’attaccante Valentín “Taty” Castellanos. L’argentino ha accusato un problema muscolare in allenamento e ora la sua presenza per le super sfide contro Atalanta e Juventus è a forte rischio. Infortunio Castellanos: si teme un lungo stop. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

