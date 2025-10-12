Infortunio Addai ora Fabregas trema | ha lasciato il ritiro dell’Olanda U21 e ha fatto rientro a Como cosa filtra verso la sfida con la Juve

Infortunio Addai, l’attaccante si ferma in nazionale: problema al bicipite femorale, ha già lasciato il ritiro dell’Olanda Under 21 per tornare in Italia. Brutte notizie per il Como, prossimo avversario della Juventus alla ripresa del campionato. Durante gli impegni con le nazionali, il club lariano ha perso per infortunio uno dei suoi giocatori di maggior talento, Jayden Addai. L’esterno offensivo ha accusato un problema muscolare che, secondo le prime indiscrezioni, lo costringerà a saltare la sfida contro i bianconeri. Como Juve: le condizioni di Addai. Come riportato da Tuttomercatoweb Jayden Addai si è infortunato nel corso della partita dell’Olanda Under 21 contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Addai, ora Fabregas trema: ha lasciato il ritiro dell’Olanda U21 e ha fatto rientro a Como, cosa filtra verso la sfida con la Juve

In questa notizia si parla di: infortunio - addai

COMO - Infortunio muscolare in nazionale per Addai https://ift.tt/DKWk4mP - X Vai su X

Brutte notizie dall'Olanda Under 21 per il Como e i fantallenatori: infortunio per Jayden Addai, uscito in barella nel corso della partita contro la Bosnia - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Addai, ora Fabregas trema: ha lasciato il ritiro dell’Olanda U21 e ha fatto rientro a Como, cosa filtra verso la sfida con la Juve - Infortunio Addai, l’attaccante si ferma in nazionale: problema al bicipite femorale, ha già lasciato il ritiro dell’Olanda Under 21 per tornare in Italia Brutte notizie per il Como, prossimo avversari ... Come scrive juventusnews24.com

Como, infortunio per Addai in nazionale: le ultime - Brutte notizie dall'Olanda Under 21 per il Como e i fantallenatori: infortunio per Jayden Addai, uscito in barella nel corso della partita contro la Bosnia. Segnala fantacalcio.it