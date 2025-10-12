Infortuni che guaio per il Milan | Saelemaekers salta quasi sicuramente la Fiorentina Al suo posto …

Infortuni Milan, Saelemaekers ed Estupinan si fermano con le proprie nazionali. Quello che preoccupa davvero è l'esterno belga. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

