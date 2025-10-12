Informabandi per cittadini e imprenditori

Uno sportello che fornirà agli utenti informazioni aggiornate sui bandi aperti, analisi delle opportunità più idonee ed affiancamento tecnico nella predisposizione delle domande. È quel che promette il progetto " Informabandi ", varato dai Comuni di Montaione e Gambassi Terme, che sarà attivo a partire dal prossimo 6 novembre. Nelle intenzioni delle due amministrazioni comunali, l’obiettivo del piano è quello di offrire un servizio di supporto per l’accesso a bandi regionali, nazionali ed europei. Si punta in sostanza a rendere più accessibili le opportunità di finanziamento ed accompagnare cittadini, imprese, associazioni lungo tutto il percorso burocratico, dall’individuazione del bando fino alla presentazione della domanda di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Informabandi“ per cittadini e imprenditori

In questa notizia si parla di: informabandi - cittadini

PISA PARTECIPA AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: 2700 CITTADINI COINVOLTI, IL VIA ALLE RILEVAZIONI DAL 6 OTTOBRE Dal 6 ottobre 2025 prende il via anche a Pisa la nuova edizione del Censimento permanente della popola - facebook.com Vai su Facebook

“Informabandi“ per cittadini e imprenditori - Uno sportello che fornirà agli utenti informazioni aggiornate sui bandi aperti, analisi delle opportunità più idonee ed affiancamento tecnico ... Si legge su lanazione.it

Nasce 'Informabandi': a Montaione e Gambassi un nuovo servizio per cittadini, imprese ed enti del territorio - I Comuni di Montaione e Gambassi Terme attivano congiuntamente Informabandi, un servizio innovativo di informazione e supporto per l’accesso a bandi ... Riporta gonews.it