Influenza parte la campagna vaccinale | attesi fino a 16 milioni di casi in Italia Picco tra novembre e dicembre

2anews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’Australia arrivano segnali di una stagione difficile: due varianti (AH3N2 e BVictoria) più aggressive dell’influenza e mari di contagi previsti anche in Campania. Gli esperti: “Vaccinarsi è fondamentale, soprattutto per fragili, anziani e bambini piccoli”. La campagna vaccinale antinfluenzale è ufficialmente partita in tutta Italia e anche in Campania. Gli esperti avvertono: la prossima stagione . 🔗 Leggi su 2anews.it

influenza parte la campagna vaccinale attesi fino a 16 milioni di casi in italia picco tra novembre e dicembre

© 2anews.it - Influenza, parte la campagna vaccinale: attesi fino a 16 milioni di casi in Italia. Picco tra novembre e dicembre

In questa notizia si parla di: influenza - parte

Influenza, via alle vaccinazioni: quando parte la campagna a Macerata

Toscana al via con i vaccini: dal 1° ottobre parte la campagna contro influenza e Covid

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

influenza parte campagna vaccinaleInfluenza, il calendario della campagna vaccinale: le date regione per regione - La data ufficiale dell'inizio delle immunizzazioni è stata fissata per il primo ottobre, ma ogni Regione gestisce le vaccinazioni in autonomia. Scrive tg24.sky.it

influenza parte campagna vaccinaleInfluenza e Covid, parte la campagna vaccinale. L’iniezione è gratuita per molti, ecco cosa fare - 19 rivolta a tutta la popolazione della provincia di ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Influenza Parte Campagna Vaccinale