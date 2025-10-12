Influenza e Covid parte la campagna vaccinale L’iniezione è gratuita per molti ecco cosa fare
Prende il via domani la campagna vaccinale anti-influenzale e anti Covid-19 rivolta a tutta la popolazione della provincia di Reggio. "Il vaccino – ricorda l’Ausl – rappresenta la forma più efficace di prevenzione e protegge dalle complicanze in particolare i soggetti fragili, riducendo il ricorso alle cure ospedaliere". La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per: persone di età pari o superiore a 60 anni; persone di ogni età con malattie croniche; donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto; persone di ogni età ricoverate in strutture per lungodegenti; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali; familiari e contatti di persone ad alto rischio (badanti, assistenti domiciliari); persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, personale di pubblica assistenza, volontari in ambito socio-sanitario); donatori di sangue; insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali; personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti all’allevamento, veterinari, trasportatori di animali vivi, macellatori); bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni e persone dai 60 ai 64 anni che ne faranno richiesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: influenza - covid
